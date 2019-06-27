Руни забил гол со своей половины поля в матче с «Орландо Сити»

В очередном матче регулярного сезона MLS «Ди-Си Юнайтед» принимает на своём поле «Орландо Сити». Встреча проходит на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне, после первого тайма счёт 1:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 10-й минуте открыл бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. Англичанин отметился точным ударом со своей половины поля, перебросив вышедшего из ворот голкипера «Орландо» Брайана Роу.

Видео гола Руни можно посмотреть в официальном «твиттере» MLS.

Для английского форварда этот гол стал девятым в 17 матчах регулярного сезона MLS. Больше забили только три футболиста: Карлос Вела (16 голов, «Лос-Анджелес»), Златан Ибрагимович (11 голов, «Лос-Анджелес Гэлакси») и Хосеф Мартинес (10 голов, «Атланта Юнайтед»).