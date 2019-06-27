Де Лигт: в детстве мечтал быть похожим на Криштиану Роналду

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт признался, что с детства восхищался игрой нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего в составе «Манчестер Юнайтед».
«Недавно во время обедал с моими друзьями, мы пришли к выводу, что я всегда хотел быть Криштиану Роналду, когда играли в детстве во дворе. Это было, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед». Моя первая футболка тоже была с его фамилией.
Тот ужин был сразу после встречи с «Ювентусом», в которой мне пришлось сражаться с Роналду. Нечто подобное остается особенным», — приводит слова де Лигта Voetbal International.
В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн.
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