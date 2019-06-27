Сарри: выкуриваю по 60 сигарет в день

Новый наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о своей табачной зависимости.
«Я выкуриваю по 60 сигарет в день, что, вероятно, слишком много. Я не особенно чувствую необходимость курить во время игр, но сразу после них это для меня действительно необходимо», — приводит слова Сарри La Nuova Riviera.
Сарри сменил на посту главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который работал с туринской командой на протяжении последних пяти лет — с 2014 по 2019 год. Последним клубом Сарри был лондонский «Челси», который он возглавил летом 2018 года. Перед переездом в Англию тренировал «Наполи» Под руководством итальянского специалиста столичная команда в сезоне-2018/19 заняла третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, вышла в финал Кубка английской лиги и выиграла Лигу Европы. Сарри возглавил «Ювентус» 16 июня.
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