Салах: к женщинам нужно относиться с уважением. «Нет» значит «нет»

Нападающий сборной Египта и английского «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением об отношении к женщинам на своей странице в социальной сети.
«К женщинам нужно относиться с большим уважением. „Нет“ значит „нет“. Эти вещи являются и должны оставаться священными. Также считаю, что многие, совершающие ошибки, могут измениться к лучшему и их не следует отправлять сразу на гильотину, что является самым простым выходом. Нам нужно верить во второй шанс», — написал Салах на своей странице в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Египта Амр Варда отчислен из национальной команды, выступающей на Кубке африканских наций, после обвинений в сексуальных домогательствах через социальные сети.
В минувшем сезоне Салах принял участие в 52 матчах за «Ливерпуль», записал на свой счёт 27 голов и отдал 13 результативных передач. В составе «Ливерпуля» египетский форвард стал победителем Лиги чемпионов.
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