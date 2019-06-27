Загаду обратился к руководству «Боруссии» с просьбой о трансфере

Защитник «Боруссии» Дортмунд Дан-Аксель Загаду хочет покинуть клуб, сообщает немецкое издание Bild.
Французский футболист обратился к руководству дортмундской команды с просьбой о трансфере после недавнего возвращения Матса Хуммельса, перешедшего из мюнхенской «Баварии».
Ранее сообщалось, что Загаду интересуется лондонский «Арсенал».
20-летний Загаду является воспитанником французского «Пари Сен-Жермен». В «Боруссию» перешёл летом 2017 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне принял участие в 17 матчах немецкого национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с дортмундским клубом действителен до лета 2022 года. На счету Загаду также два гола в семи матчах за молодёжную сборную Франции.
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