«Интер» намерен арендовать Лукаку за € 10 млн с обязательным выкупом за € 60 млн

Миланский «Интер» заинтересован в переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку и собирается начать трансферные переговоры, сообщается в «твиттере» журналиста Фабрицио Романо.



Итальянский клуб хочет арендовать бельгийского форварда на два года за € 10 млн с обязательной опцией выкупа за € 60 млн. По данным источника, переговоры начнутся в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Лукаку за € 84 млн.

В прошлом сезоне 26-летний Лукаку принял участие в 32 матчах чемпионата Англии и забил 12 голов. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2018/19 «Интер», набрав 69 очков, занял 4-е место в итальянском чемпионате и, опередив «Милан» на одно очко в последнем туре, квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов.

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