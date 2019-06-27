«Оренбург» сможет проводить матчи сезона-2019/20 на домашней арене

Исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что достиг договорённости с РФС о проведении клубом «Оренбург» домашних матчей следующего сезона на стадионе «Газовик».
«Сегодня встречался с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым. Принято принципиальное решение, что матчи нового сезона «Оренбурга» будут проходить дома, на родном стадионе в Ростошах. Дальше будем решать более масштабные задачи по укреплению спортивной базы. В новом сезоне футбольной Премьер-Лиги ждем от «Оренбурга» новых побед! — написал Паслер в „Инстаграме“.
Ранее сообщалось, что из-за несоответствия новым требованиям регламента по вместимости стадиона «Оренбург» не сможет выступать на своей арене «Газовик», которая рассчитана на 7520 зрителей.
- 27 июня 2019
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