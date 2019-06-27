Д. Суарес готов перейти в «Валенсию»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес согласен перейти в «Валенсию», утверждает Football Espana со ссылкой на Marca.
По данным источника, футболист хочет воссоединиться с главным тренером «летучих мышей» Марселино Гарсией Торалем, с котором он ранее работал в «Вильярреале». При этом «Сельта» предлагает хавбеку более высокую зарплату, но он предпочитает вариант с «Валенсией». Сумма трансфера может составить € 15 млн.
В минувшем сезоне 25-летний Суарес провёл за «Барселону» два матча в чемпионате Испании, проведя на поле в общей сложности 17 минут. В зимнее трансферное окно хавбек перешёл в «Арсенал» на правах аренды. В чемпионате Англии он принял участие в четырёх матчах, в сумме сыграв 67 минут. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.
- 27 июня 2019
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