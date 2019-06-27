Промес — «Севилье»: жаль, что вы не смогли увидеть всё, на что я способен

Полузащитник Квинси Промес, который перешёл из «Севильи» в «Аякс», в социальной сети попрощался с испанским клубом.



«Моя севильская семья, спасибо за всё! Жаль, что вы не смогли увидеть всё, на что я способен. Я желаю вам всего наилучшего и никогда вас не забуду», — написал Промес в «Инстаграме».

Контракт 27-летнего игрока с «Аяксом» рассчитан на пять лет, до июня 2024 года. Сумма трансфера составила € 15,7 млн. Промес перешёл в «Севилью» из московского «Спартака» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 20 млн. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.