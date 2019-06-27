Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Ньюкасла»

«Ньюкасл Юнайтед» составил список кандидатов на пост главного тренера. Как сообщает The Telegraph, в список входят главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард, наставник«Ниццы» Патрик Виейра и помощник Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета. Отмечается, что Виейра и Артета заинтересованы в этой работе.



Также «сороки» рассматривают вариант с Эдди Хау из «Борнмута», но специалист вряд ли согласится покинуть свою нынешнюю команду.

24 июня «Ньюкасл» объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды. «Сорокам» так и не удалось договориться с испанским специалистом об условиях нового соглашения, которое истекает в конце июня. Вместе с Бенитесом клуб покинут и его помощники.