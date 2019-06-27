На сбор ЦСКА в Австрию прибыли два 17-летних футболиста

На сборы московского ЦСКА в Австрии прибыли 17-летние игроки молодёжной команды — полузащитник Тигран Аванесян и нападающий Илья Востриков. Как сообщается в официальном «твиттере» московского клуба, по решению тренерского штаба в ближайшие дни они будут работать с основой.
В ходе сбора «армейцы» примут участие в Кубке Париматч Премьер. ЦСКА встретится с «Краснодаром» (27 июня), «Спартаком» (30 июня) и «Ростовом» (3 июля).
На сборе ЦСКА работает в следующем составе.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Наир Тикнизян, Никита Чернов, Марио Фернандес.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Дмитрий Ефремов, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Константин Марадишвили, Данила Янов.
Нападающие: Фёдор Чалов, Лассана Н’Диайе, Такума Нисимура.
- 27 июня 2019
-
12:40
-
12:36Полоз может перейти в «Сочи» Эксклюзив
-
12:18
-
12:15
-
12:05
-
11:51
-
11:44
-
11:35
-
11:30
-
11:16
-
11:12
-
10:49
-
10:45
-
10:35
-
10:26
-
10:22
-
10:18
-
09:58
-
09:50
-
09:26
-
09:15
-
09:09
-
09:03
-
08:14
-
07:37
-
07:22
-
06:44
-
06:19
-
05:59
-
05:24
-
04:48
-
04:28
-
04:14
-
03:54
-
03:48