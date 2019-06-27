На сбор ЦСКА в Австрию прибыли два 17-летних футболиста

На сборы московского ЦСКА в Австрии прибыли 17-летние игроки молодёжной команды — полузащитник Тигран Аванесян и нападающий Илья Востриков. Как сообщается в официальном «твиттере» московского клуба, по решению тренерского штаба в ближайшие дни они будут работать с основой.

В ходе сбора «армейцы» примут участие в Кубке Париматч Премьер. ЦСКА встретится с «Краснодаром» (27 июня), «Спартаком» (30 июня) и «Ростовом» (3 июля).

На сборе ЦСКА работает в следующем составе.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.



Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Наир Тикнизян, Никита Чернов, Марио Фернандес.



Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Дмитрий Ефремов, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Константин Марадишвили, Данила Янов.



Нападающие: Фёдор Чалов, Лассана Н’Диайе, Такума Нисимура.