10 российских футболистов пополнили состав «Арарата»
10 российских футболистов пополнили состав ереванского «Арарата». Как сообщает пресс-служба ереванского клуба, контракты с ними заключены на два года.
Игроками армянского клуба: стали Александр Козлов, Константин Морозов, Сергей Ревякин, Денис Шевчук, Давид Хурцидзе (все — «Арарат» Москва), Аркадий Калайджян («Сочи»), Дмитрий Рыжов («Акрон» Тольятти), Теймураз Тобоев («Спартак» Владикавказ), Валерий Ярошенко (последний клуб — «Ростов») и футболист сборной России U19 Георгий Челидзе («Тюбиз», Бельгия).
По итогам прошлого сезона чемпионом страны стал «Арарат-Армения».
- 27 июня 2019
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