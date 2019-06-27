10 российских футболистов пополнили состав «Арарата»

10 российских футболистов пополнили состав ереванского «Арарата». Как сообщает пресс-служба ереванского клуба, контракты с ними заключены на два года.

Игроками армянского клуба: стали Александр Козлов, Константин Морозов, Сергей Ревякин, Денис Шевчук, Давид Хурцидзе (все — «Арарат» Москва), Аркадий Калайджян («Сочи»), Дмитрий Рыжов («Акрон» Тольятти), Теймураз Тобоев («Спартак» Владикавказ), Валерий Ярошенко (последний клуб — «Ростов») и футболист сборной России U19 Георгий Челидзе («Тюбиз», Бельгия).

По итогам прошлого сезона чемпионом страны стал «Арарат-Армения».