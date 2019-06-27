«ПСЖ» продолжает борьбу за де Лигта
«Пари Сен-Жермен» по-прежнему претендует на защитника «Аякса» Матейса де Лигта, несмотря на то, что он уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
По данным источника, французский клуб все ещё надеется приобрести футболиста. «Ювентус» договорился с де Лигтом о пятилетнем контракте с зарплатой в € 8 млн в год. За счёт бонусов зарплата игрока может достигать € 12 млн в год. Сумма отступных в его контракте оговорена в размере € 150 млн.
Ранее сообщалось, что от покупки 19-летнего де Лигта отказалась «Барселона». Каталонский клуб посчитал приобретение голландца экономически невыгодным из-за зарплаты, а также большой доле комиссионных его агента.
Источник: де Лигт предпринял попытку возобновить переговоры с «Барселоной»
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