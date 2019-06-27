Шатов тренируется индивидуально на сборе «Зенита» в Австрии

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов третий день занимается по индивидуальной программе на сборе команды в Австрии, передаёт корреспондент «Чемпионата».

Футболист продолжает восстанавливаться после микротравмы, которую получил на тренировке. В минувшем сезоне 28-летний Шатов принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев закончил рабочий визит и покинул расположение команды. Он обсудил трансферные вопросы с главным тренером Сергеем Семаком и спортивным директором клуба Хавьером Рибальтой.

В новом сезоне «Зенит» стартует домашним матчем с «Тамбовом», который состоится 14 июля.