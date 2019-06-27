Хавбек «Краснодара» Фомин перешёл в «Уфу»

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника Даниила Фомина в «Уфу».

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 280 тыс. Условия личного контракта футболиста с «Уфой» не разглашаются. «Краснодар» поблагодарил Фомина за годы сотрудничества и пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной карьере.

22-летний Фомин является воспитанником «Краснодара». За основной состав краснодарского клуб он провёл один матч. Сдавался в аренду «Нижнему Новгороду».

В минувшем сезоне «Уфа» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В стыковых матчах за место в РПЛ «Уфа» одолела «Томь» (2:0, 0:1).

Новый сезон башкирский клуб начнёт гостевым матчем с «Уралом». Встреча состоится 13 июля.