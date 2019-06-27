Защитник Ботака, не перешедший в «Торпедо» из-за фанатов, стал игроком «Луча»
Владивостокский «Луч» в официальном клубном «инстаграме» объявил о переходе центрального защитника московского «Велеса» Джо Ботаки.
Условия трансфера и личного контракта футболиста не разглашаются. Прошлым летом Ботака был близок к переходу в «Торпедо», но его трансфер сорвался из-за протестов болельщиков московского клуба, которых смутил тёмный цвет кожи новичка команды.
20-летний Ботака является воспитанником «Торпедо». В минувшем сезоне он принял участие в шести матчах за «Велес». Также выступал за такие команды, как «Солярис», «Локомотив-М» и «Локомотив-Казанка».
Ботака — россиянин конголезского происхождения. В ближайшее время футболист может выступить за студенческую сборную России на летней Универсиаде в Неаполе.
Фанаты «Торпедо» протестуют против перехода в команду темнокожего игрока
- 27 июня 2019
-
14:17
-
14:16
-
14:07
-
13:51
-
13:41
-
13:41
-
13:24
-
13:17
-
13:05
-
12:54
-
12:40
-
12:36Полоз может перейти в «Сочи» Эксклюзив
-
12:18
-
12:15
-
12:05
-
11:51
-
11:44
-
11:35
-
11:30
-
11:16
-
11:12
-
10:49
-
10:45
-
10:35
-
10:26
-
10:22
-
10:18
-
09:58
-
09:50
-
09:26
-
09:15
-
09:09
-
09:03
-
08:14
-
07:37
Партнерский контент