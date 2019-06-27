Защитник Ботака, не перешедший в «Торпедо» из-за фанатов, стал игроком «Луча»

Владивостокский «Луч» в официальном клубном «инстаграме» объявил о переходе центрального защитника московского «Велеса» Джо Ботаки.

Условия трансфера и личного контракта футболиста не разглашаются. Прошлым летом Ботака был близок к переходу в «Торпедо», но его трансфер сорвался из-за протестов болельщиков московского клуба, которых смутил тёмный цвет кожи новичка команды.

20-летний Ботака является воспитанником «Торпедо». В минувшем сезоне он принял участие в шести матчах за «Велес». Также выступал за такие команды, как «Солярис», «Локомотив-М» и «Локомотив-Казанка».

Ботака — россиянин конголезского происхождения. В ближайшее время футболист может выступить за студенческую сборную России на летней Универсиаде в Неаполе.