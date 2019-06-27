Болельщики «Интера» раскупили все абонементы за несколько часов
«Интер» объявил, что все абонементы на сезон-2019/20 уже проданы. Как сообщает пресс-служба клуба, все сезонные билетов были распроданы за несколько часов первого дня продаж. В настоящее время итальянский клуб принимает заявки на попадание в лист ожидания на абонементы уже на сезон-2020/21.
В минувшем сезоне «Интер» занял четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Благодаря этому миланский клуб получил путёвку в Лигу чемпионов.
«Интер» основан 9 марта 1908 года. Клуб является 18-кратным победителем итальянской Серии А, семикратным обладателем Кубка Италии, а также пять раз выигрывал Суперкубок страны. В Европе «Интер» по три раза становился победителем Кубка/Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.
«Интер» презентовал выездную форму на сезон-2019/20
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