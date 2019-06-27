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Болельщики «Интера» раскупили все абонементы за несколько часов

Болельщики «Интера» раскупили все абонементы за несколько часов
Футбол / Италия 0

«Интер» объявил, что все абонементы на сезон-2019/20 уже проданы. Как сообщает пресс-служба клуба, все сезонные билетов были распроданы за несколько часов первого дня продаж. В настоящее время итальянский клуб принимает заявки на попадание в лист ожидания на абонементы уже на сезон-2020/21.

В минувшем сезоне «Интер» занял четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Благодаря этому миланский клуб получил путёвку в Лигу чемпионов.

«Интер» основан 9 марта 1908 года. Клуб является 18-кратным победителем итальянской Серии А, семикратным обладателем Кубка Италии, а также пять раз выигрывал Суперкубок страны. В Европе «Интер» по три раза становился победителем Кубка/Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

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