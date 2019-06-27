«Урал» отдал своего защитника в аренду «Партизану»
21-летний центральный защитник «Урала» Доминик Динга проведёт ближайший год в аренде. Сербский футболист будет выступать на родине. До конца сезона-2019/20 Доминик будет играть за белградский «Партизан».
В прошлом сезоне эта команда стала третьей в чемпионате страны. Уже через месяц этому клубу предстоят матчи квалификационного раунда Лиги Европы.
«Мы желаем Доминику успешного сезона, прогресса и получения важного для молодого игрока опыта игры на высоком уровне!» — говорится на официальном сайте екатеринбургской команды.
«Урал» в завершившейся кампании занял 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В Кубке России команда из Екатеринбурга дошла до финала, где со счётом 0:1 проиграла московскому «Локомотиву».
«Урал» заключил контракт с 18-летним полузащитником
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