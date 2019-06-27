Эррера и Сарабия перейдут в «ПСЖ» на следующей неделе

«ПСЖ» объявит о переходах полузащитников «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреры и «Севильи» Пабло Сарабии на следующей неделе, утверждает L'Equipe.

По данным источника, оба футболиста станут игроками парижского клуба в начале недели. Эррера перейдёт в «ПСЖ» бесплатно в статусе свободного агента. Трансфер Сарабии обойдётся французскому клубу в € 18 млн. Такая сумма отступных прописана в его контракте с «Севильей».

В минувшем сезоне 29-летний Эррера принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги (16 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. 27-летний Сарабия провёл 33 матча в Примере, забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.