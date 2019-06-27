«Матч Премьер» увеличил стоимость подписки и разовых трансляций

Телеканал «Матч Премьер» объявил об увеличении стоимости подписки и разовых трансляций матчей Российской Премьер-Лиги в следующем сезоне.

«Исходя из обязательств перед РПЛ в рамках четырёхлетнего контракта, с 12 июля изменится стоимость подписки — она составит 299 рублей на месяц и 149 рублей за разовую трансляцию. До этого срока у всех будет возможность оформить подписку по старой цене на 10 месяцев», — сообщается на официальном сайте телеканала.



В минувшем сезоне стоимость подписки составляла 219 рублей в месяц и 75 рублей за разовую трансляцию.

Напомним, в сезоне-2018/19 чемпионом России стал петербургский «Зенит». Второе место занял московский «Локомотив», а бронзовые медали завоевал «Краснодар».