Бузова проживёт 48 часов как футболист «Барселоны»

Спонсор футбольного клуба «Барселона» компания Beko предложила российской певице Ольге Бузовой пожить два дня в качестве футболиста каталонского клуба.

«Мы восхищаемся, что вы, лидер мнения почти для 16 млн людей, делаете социальные проекты! Beko приглашает вас пожить 48 часов жизнью игроков легендарного футбольного клуба «Барселона», — говорится в "инстаграме" Beko.

Бузова приняла вызов и с 29 июня примерит на себя роль профессионального футболиста.

«Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своих людей! Поэтому я принимаю ваше приглашение. Пишите подробности в личку», — написала Бузова в комментариях.

В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании, дошла до финала Кубка Испании, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов.