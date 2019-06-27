«Чемпионат» организует футбольные турниры на фестивале «Дикая мята»

«Чемпионат» проведёт серию футбольных турниров на специально построенной площадке на музыкальном фестивале «Дикая мята». На «Чемпионат-Арене» установят трибуну для болельщиков и подготовят поле для пляжного футбола. Организаторы планируют провести шесть небольших турниров по 3-6 команд в каждом. Формат «4+1» и 8 игроков в заявке. Лучшие команды по итогам трёх дней разыграют «Кубок Чемпионов».
Принять участие в турнире смогут все гости фестиваля без каких-либо взносов. Уровень подготовки и навык не имеют значения. Заявиться смогут как уже готовые команды, так и сформированные на месте сборные. Все участники получат памятные дипломы, а призёры и победители – подарки от «Чемпионата». Между турнирами площадки будут работать в открытом режиме для всех желающих поиграть в футбол.
«Дикая Мята» — российский мультиформатный ежегодный музыкальный фестиваль. В 2019-м пройдёт с 28 по 30 июня в поселке Бунырево Тульской области. Хедлайнерами фестиваля станут «Мумий Тролль», Primal Scream, «Аквариум», Дельфин, Баста, Монеточка, Нейромонах Феофан. В 2018 году «Дикую мяту» посетили 60 тыс. человек.
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