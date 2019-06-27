Самедов, скорее всего, завершит карьеру, несмотря на предложение от «Уфы»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Александр Самедов с большой долей вероятности примет решение завершить карьеру, несмотря на то что у него есть предложение от «Уфы».
Во второй половине минувшего сезона Самедов выступал за самарские «Крылья Советов», но затем стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
Самедов перешёл в «Крылья Советов» в январе этого года из «Спартака» на правах свободного агента. Всего в составе самарской команды 34-летний хавбек сыграл 9 матчей. На счету футболиста три результативные передачи. Ранее игрок также выступал за «Локомотив», «Москву» и «Динамо». В составе сборной России полузащитник провёл 53 матча и забил 7 мячей. На чемпионате мира 2018 года он сыграл во всех пяти матчах команды.
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