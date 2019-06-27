«ПСЖ» отказался включать в контракт де Лигта опцию о сумме отступных

«ПСЖ» не может договориться по личному контракту с защитником «Аякса» Маттейсом де Лигтом, утверждает RMC Sport.
По данным источника, французский клуб отказался включать в контракт игрока опцию о сумме отступных в размере € 150 млн. Руководство «ПСЖ» посчитало подобное требование неэтичным. «Он ещё не перешёл в клуб, а уже хочет уйти», — заявил представитель клуба. Кроме того пункт о сумме отступных является незаконным во Франции, поэтому данный вариант возможен только в устном формате. При этом «ПСЖ» пока не отказался от варианта с приобретением голландца.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился с 19-летним де Лигтом о пятилетнем контракте с зарплатой в € 8 млн в год. За счёт бонусов зарплата игрока может достигать € 12 млн в год. Итальянский клуб согласился на опцию об отступных.
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