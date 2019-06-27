Ушёл из жизни многолетний председатель общества «Спартак» Вадим Мишурис
Ушёл из жизни многолетний председатель московского городского совета физкультурно-спортивного общества «Спартак», мастер спорта по хоккею Вадим Мишурис. Награждён орденами «Знак Почета», медалями «Ветеран труда», «За трудовую доблесть». Работал в обществе «Спартак» с 1956 года.
Мишурис внёс огромный вклад в возрождение общества «Спартак», а в 1991 году возглавлял оргкомитет самого первого после расформирования съезда. В президиуме рядом были такие известные личности, как Николай Озеров, Пётр Болотников, Николай Старостин.
Прощание с Вадимом Мишурисом пройдёт завтра, 28 июня, с 12:30 на Митинском кладбище.
- 27 июня 2019
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