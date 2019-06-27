Демикелис возглавил «Баварию» U19, Клозе продолжит тренировать U17

Новым главным тренером «Баварии» U19 в следующем сезоне станет бывший защитник команды Мартин Демикелис.

«Демикелис готов взять на себя важную роль в команде U19. Он горд вернуться в клуб своего сердца и укрепит нашу академию своим опытом. Мартин — бывший игрок «Баварии», он знает клуб и отождествляет себя с нашей философией», — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Кроме того экс-нападающий «Баварии» Мирослав Клозе продолжит тренировать юношескую команду мюнхенского клуба U17.

«Мы с Клозе обсудили, что будет лучше для клуба. Он попросил меня дать ему возможность продолжить работу с U17. Он знает, что у нас есть план для тренировки наших талантов. Теперь мы договорились, что он останется тренером U17 ещё на один год. Мы ценим работу Миро как тренера», — сообщил Салихамиджич.