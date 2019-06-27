УЕФА не будет разводить российские и грузинские клубы при жеребьёвке еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет разводить российские и грузинские клубы при жеребьёвке в европейских клубных турнирах.
«После решения, принятого исполкомом УЕФА в январе 2014 года, было решено, что команды из Грузии и России могут вновь сыграть друг против друга. У нас нет никаких планов изменить это решение», — приводит слова пресс-службы УЕФА «РБК-Спорт».
После военного конфликта в 2008 году в Грузии в УЕФА приняли решение о разведении по разным корзинам при жеребьёвках турниров с участием сборных и клубных турниров команд из Грузии и России. В 2014 году это ограничение было снято.
Напомним, ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси.
- 27 июня 2019
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