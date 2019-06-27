«Краснодар» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА на матч 1-го тура Кубка Париматч Премьер. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Мартынович, Стоцкий, Скопинцев, Камболов, Намли, Уткин, Сулейманов, Вандерсон, Ари.

Запасные: Синицын, Фьолусон, Спайич, Грицаенко, Олссон, Игнатьев, Голубев, Черников, Гогличидзе, Халназаров, Сперцян, Григорян, Петров.

ЦСКА: Акинфеев, Тикнизян, Магнуссон, Васин, Набабкин, Марадишвили, Обляков, Бийол, Ефремов, Нисимура, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Шарлия, Кучаев, Аванесян, Янов, Востриков, Н’Диайе.



Напомним, аналогичный турнир проводился в зимнее межсезонье. Тогда победителем стал московский «Спартак», опередивший в итоговой таблице «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».