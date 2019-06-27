Бузова: нравится идея сыграть за «Барселону», я болею за неё и «Зенит» с детства

Российская певица Ольга Бузова прокомментировала совместную акцию с компанией Beko, во время которой она проживёт 48 часов как игрок «Барселоны».
«Легендарные футболисты клуба «Барселона» стирают на пути к своим победам множество отговорок и становятся великими. Я хочу показать своим людям, что каждый может сделать это и добиться очень многого.
Это всё произошло очень быстро, и я сама пока не совсем разобралась, как всё будет, но идея мне очень нравится. Я родилась в Санкт-Петербурге, у нас все с детства любят футбол и болеют за «Зенит». Также все знают, что из других команд я с детства болею за «Барселону», поэтому для меня огромная честь будет провести с футболистами 48 часов!
Больше всего хотелось бы сыграть, конечно, с Месси и Пике, но я очень уважаю всех игроков этого легендарного клуба, поэтому просто находиться там уже круто!» — сказала Бузова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
- 27 июня 2019
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