Ривалдо: болельщики «Барселоны» примут Неймара, если он перед ними извинится

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо поделился мнением о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.
«Неймару нужно извиниться перед фанатами «Барселоны» и сказать, что он понял, что в этом клубе он может показывать свой лучший футбол. Если он это сделает, болельщики «Барселоны» с радостью его примут.
Ему, возможно, придётся пойти на понижение зарплаты, чтобы этот трансфер состоялся. Но я считаю, что финансовые жертвы будут стоить того, поскольку он, вероятно, вновь обретёт счастье на поле и за его пределами.
В «Барселоне» Неймар показывал лучший футбол в карьере и завоевал самые значимые трофеи на клубном уровне», — приводит слова Ривалдо AS.
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В минувшем сезоне 27-летний бразилец забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 17 матчах французской Лиги 1.
- 27 июня 2019
-
18:54
-
18:48
-
18:42
-
18:38
-
18:30
-
18:14
-
18:14
-
18:09
-
17:48
-
17:47
-
17:30
-
17:30
-
17:17
-
16:58
-
16:40
-
16:39
-
16:30
-
16:23
-
16:08
-
16:00
-
15:49
-
15:33
-
15:26
-
15:20
-
15:10
-
15:02
-
14:53
-
14:48
-
14:24
-
14:17
-
14:16
-
14:07
-
13:51
-
13:41
-
13:41