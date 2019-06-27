Ривалдо: болельщики «Барселоны» примут Неймара, если он перед ними извинится

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо поделился мнением о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.

«Неймару нужно извиниться перед фанатами «Барселоны» и сказать, что он понял, что в этом клубе он может показывать свой лучший футбол. Если он это сделает, болельщики «Барселоны» с радостью его примут.

Ему, возможно, придётся пойти на понижение зарплаты, чтобы этот трансфер состоялся. Но я считаю, что финансовые жертвы будут стоить того, поскольку он, вероятно, вновь обретёт счастье на поле и за его пределами.

В «Барселоне» Неймар показывал лучший футбол в карьере и завоевал самые значимые трофеи на клубном уровне», — приводит слова Ривалдо AS.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В минувшем сезоне 27-летний бразилец забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 17 матчах французской Лиги 1.