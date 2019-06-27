Кокорин: каждый может ошибиться, но главное — сделать правильные выводы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к фанатам из СИЗО.

«Я, Александр Кокорин, обращаюсь ко всем болельщикам и людям, которые на протяжении всего этого времени поддерживали меня и ребят в этой непростой жизненной ситуации.

Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей.

В жизни бывает всё. Каждый может ошибиться, но главное — сделать правильные выводы и не сдаваться.

Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу «Зенит» за врачей и за отношение ко мне», — написал футболист в письме, опубликованном «Р-Спортом».

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате которых пострадали три человека.

8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.