Кокорин: каждый может ошибиться, но главное — сделать правильные выводы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к фанатам из СИЗО.
«Я, Александр Кокорин, обращаюсь ко всем болельщикам и людям, которые на протяжении всего этого времени поддерживали меня и ребят в этой непростой жизненной ситуации.
Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей.
В жизни бывает всё. Каждый может ошибиться, но главное — сделать правильные выводы и не сдаваться.
Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу «Зенит» за врачей и за отношение ко мне», — написал футболист в письме, опубликованном «Р-Спортом».
Напомним, в октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате которых пострадали три человека.
8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
- 27 июня 2019
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