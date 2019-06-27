«Локомотив» одержал волевую победу над «Фаставом» в товарищеском матче

Московский «Локомотив» сыграл товарищеский матч с чешским «Фаставом». Встреча проходила в Бад-Клайнкирххайме (Австрия) на одноимённом стадионе. Итоговый счёт игры — 4:2 в пользу «железнодорожников».

Счёт в игре был открыт уже на 1-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник москвичей Рифат Жемалетдинов. Однако по прошествии 16 минут игры впереди был уже чешский клуб. Два мяча в ворота «Локомотива» забили Аднан Джафич и Мартин Нечас. На 33-й минуте Антон Миранчук ударом с пенальти счёт сравнял. После перерыва вице-чемпион России ещё дважды забил, сумев при этом свои ворота сохранить на замке. Результативные удары на свой счёт записали Роман Тугарев и Никита Дорофеев.

«Локомотив» в сезоне-2018/19 занял второе место Российской Премьер-Лиге, «Фастав» стал девятым в чемпионате Чехии.