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«Локомотив» одержал волевую победу над «Фаставом» в товарищеском матче

«Локомотив» одержал волевую победу над «Фаставом» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» сыграл товарищеский матч с чешским «Фаставом». Встреча проходила в Бад-Клайнкирххайме (Австрия) на одноимённом стадионе. Итоговый счёт игры — 4:2 в пользу «железнодорожников».

Счёт в игре был открыт уже на 1-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник москвичей Рифат Жемалетдинов. Однако по прошествии 16 минут игры впереди был уже чешский клуб. Два мяча в ворота «Локомотива» забили Аднан Джафич и Мартин Нечас. На 33-й минуте Антон Миранчук ударом с пенальти счёт сравнял. После перерыва вице-чемпион России ещё дважды забил, сумев при этом свои ворота сохранить на замке. Результативные удары на свой счёт записали Роман Тугарев и Никита Дорофеев.

«Локомотив» в сезоне-2018/19 занял второе место Российской Премьер-Лиге, «Фастав» стал девятым в чемпионате Чехии.

Товарищеские матчи (клубы)
27 июня 2019, четверг. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
4 : 2
Фастав
Злин, Чехия
1:0 – Жемалетдинов – 1, 1:1 – Джафич – 13, 1:2 – Нечас – 16, 2:2 – Миранчук – 33 (пен), 3:2 – Тугарев – 53, 4:2 – Дорофеев – 57
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