«Рубин» разгромил «Мордовию» в товарищеском матче
Казанский «Рубин» на клубной базе в Соцгороде провёл товарищеский матч с саранской «Мордовией». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе «Рубина» отличились полузащитники Павел Могилевец и Вячеслав Подберёзкин, а также нападающий Артур Сагитов, оформивший дубль. Автором единственного гола «Мордовии» стал игрок, находящийся на просмотре.
«Рубин» завершил сезон-2018/19 на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах казанская команда одержала 7 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.
«Мордовия» в минувшей кампании заняла 14-е место в Футбольной национальной лиге. В 38 встречах клуб из Саранска одержал 12 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.
«Рубин» проведёт 4 контрольных матча перед началом нового сезона
- 27 июня 2019
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