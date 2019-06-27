«Рубин» разгромил «Мордовию» в товарищеском матче

Казанский «Рубин» на клубной базе в Соцгороде провёл товарищеский матч с саранской «Мордовией». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Рубина» отличились полузащитники Павел Могилевец и Вячеслав Подберёзкин, а также нападающий Артур Сагитов, оформивший дубль. Автором единственного гола «Мордовии» стал игрок, находящийся на просмотре.

«Рубин» завершил сезон-2018/19 на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах казанская команда одержала 7 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

«Мордовия» в минувшей кампании заняла 14-е место в Футбольной национальной лиге. В 38 встречах клуб из Саранска одержал 12 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.