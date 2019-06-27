Call-центр «Ростова» будет приветствовать дозвонившихся голосом Карпина

В «Ростове» записали приветственную речь главного тренера команды Валерия Карпина для клубного call-центра.

Голос наставника жёлто-синих будет звучать для всех дозвонившихся по номеру 8 (800) 234-19-30. Приветствие 50-летнего специалиста будет следующим: «Это я, Валерий Карпин. Вы дозвонились в call-центр ФК «Ростов», где вам ответят на все ваши вопросы. Дождитесь ответа оператора и не кладите трубку». После слов 50-летнего специалиста звонок будет принят оператором call-центра.

В минувшем сезоне «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Карпина в 30 играх набрала 41 очко. В Кубке России жёлто-синие дошли до полуфинала, где по сумме двух встреч уступили «Локомотиву» (2:2, 0:2).