Call-центр «Ростова» будет приветствовать дозвонившихся голосом Карпина
В «Ростове» записали приветственную речь главного тренера команды Валерия Карпина для клубного call-центра.
Голос наставника жёлто-синих будет звучать для всех дозвонившихся по номеру 8 (800) 234-19-30. Приветствие 50-летнего специалиста будет следующим: «Это я, Валерий Карпин. Вы дозвонились в call-центр ФК «Ростов», где вам ответят на все ваши вопросы. Дождитесь ответа оператора и не кладите трубку». После слов 50-летнего специалиста звонок будет принят оператором call-центра.
В минувшем сезоне «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Карпина в 30 играх набрала 41 очко. В Кубке России жёлто-синие дошли до полуфинала, где по сумме двух встреч уступили «Локомотиву» (2:2, 0:2).
«Спартак», изнывающий от жары, и стратег Карпин. Лучшие фото матча с «Ростовом»
- 27 июня 2019
-
20:12
-
20:07
-
19:57
-
19:52
-
19:37
-
19:35
-
19:24
-
18:54
-
18:48
-
18:42
-
18:38
-
18:30
-
18:14
-
18:14
-
18:09
-
17:48
-
17:47
-
17:30
-
17:30
-
17:17
-
16:58
-
16:40
-
16:39
-
16:30
-
16:23
-
16:08
-
16:00
-
15:49
-
15:33
-
15:26
-
15:20
-
15:10
-
15:02
-
14:53
-
14:48
Партнерский контент