Кулибали: Сарри — сумасшедший

Защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали рассказал, как из-за просьбы бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри был вынужден оставить в клинике жену и новорождённого ребёнка.

«Когда мы готовились к матчу с «Сассуоло», я сказал Сарри: «Мистер, мне жаль, но я должен уйти. Скоро родится мой сын!» Тренер выглядел напряжённым. Он размышлял и постоянно курил, после чего сказал: «Окей, ты можешь уйти, но должен вернуться вечером к началу игры. Ты мне нужен, Кули».

Я быстро помчался в клинику. В 13:30 родился маленький неаполитанец. Мы назвали его Сени. Это был самый счастливый день в моей жизни. Около четырёх часов мне позвонил Сарри. Этот парень сумасшедший. Я говорю это в хорошем смысле, но он — сумасшедший.

Он сказал: «Кули? Ты возвращаешься? Ты мне нужен! Очень нужен! Пожалуйста!» Моя жена отдыхала и, наверное, нуждалась во мне. Но я не хотел подводить товарищей по команде, потому что очень их люблю. Я получил благословение от жены и отправился на стадион.

В раздевалке увидел, что меня нет в стартовом составе. Я подошёл к Сарри и спросил: «Мистер! Вы издеваетесь?» Он ответил: «Что? Это мой выбор». Тренер отправил меня на скамейку. Я спросил: «Мистер! Мой сын! Моя жена! Я покинул их! Вы сказали, что я вам нужен!» Сарри ответил: «Да, ты нужен нам на скамейке».

Когда вспоминаю эту ситуацию сейчас, мне хочется смеяться, но тогда я хотел плакать. Может показаться, что эта история пропитана негативом, но для меня она показывает, насколько я люблю «Наполи», — написал Кулибали на сайте The Players' Tribune.