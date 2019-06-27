Мать Неймара посетила Барселону

Надин Гонсалвес, мать форварда «ПСЖ» Неймара, и её сестра Рафаэлла Сантос посетили Барселону, утверждает Sport.es.
По информации источника, близкие родственницы 27-летнего нападающего парижан прилетели в столицу Каталонии, чтобы уладить бытовые вопросы перед возвращением футболиста в бывший клуб. В частности, мать и тётя футболиста присматривали для него жильё в Барселоне. Приоритетным вариантом для бразильца остаётся возвращение в дом, где он проживал во время своего первого выступления за каталонский клуб.
Неймар перешёл в «Барселону» летом 2013 года из «Сантоса». Его трансфер обошёлся сине-гранатовым в € 88,2 млн. Летом 2017 года бразилец инициировал свою продажу в «ПСЖ» за € 222 млн. Всего в составе каталонского клуба форвард сыграл 186 матчей и забил 105 мячей.
- 27 июня 2019
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