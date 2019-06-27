«Чертаново» потроллило игрока «Шеффилда» после его сообщения в Tinder
«Чертаново» после победы со счётом 7:0 в товарищеском матче с «Шеффилдом» потроллило футболиста английской команды Джейка Гаррета, который ранее разместил в Tinder сообщение с предложением познакомиться с девушками для секса, пока находится в Москве.
«Надеемся, не разочаровали, Джейк 0:7», — говорится в сообщении «Чертаново».
Фото доступно на странице «Чертаново» в «Твиттере».
Напомним, «Шеффилд» прибыл в Россию, чтобы сыграть четыре товарищеских матча с местными командами. Ранее англичане со счётом 0:5 проиграли московскому «Торпедо».
Сегодня, 27 июня, «Шеффилд» встретится с петербургским ФК КФ. Соперником команды Гэвина Смита по последней игре в России будет «Локомотив-Казанка». Матч состоится 29 июня.
«До 29 июня в Москве, только секс». Профиль игрока «Шеффилда» нашли в Tinder
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