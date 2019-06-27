Адвокат Мамаева рассказал, почему его клиента не этапируют в колонию

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, почему его клиента до сих пор не этапировали в колонию.
«Постановления о приговоре нет в суде. Соответственно, оно никак не может попасть в СИЗО. Видимо, суду сложно каким-то образом мотивировать аргументы своего решения, а ведь их обязательно нужно описать в резолютивной части приговора. Ждём каждый день, нам обещали, что бумаги будут на этой неделе. Пока обещания не сдержали», — приводит слова Бушманова RT на русском.
Напомним, в октябре 2018 года Мамаев, форвард «Зенита» Александра Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев.
- 27 июня 2019
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