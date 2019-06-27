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Гол Мартыновича принёс «Краснодару» победу над ЦСКА в матче турнира в Австрии

Гол Мартыновича принёс «Краснодару» победу над ЦСКА в матче турнира в Австрии
Футбол / РПЛ 0

В матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер «Краснодар» встречался с московским ЦСКА. Игра состоялась на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 1:0 в пользу «быков».

Единственный гол в игре был забит на 45+1-й минуте. Вандерсон выполнил навес с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда защитник «Краснодара» Александр Мартынович пробил головой точно в угол ворот.

В следующем туре международного турнира в Австрии «Краснодар» сыграет с «Ростовом», а ЦСКА в московском дерби встретится со «Спартаком».

Напомним, аналогичный турнир проводился в зимнее межсезонье. Тогда победителем стал «Спартак», опередивший в итоговой таблице петербургский «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».

Кубок Париматч Премьер. 1-й тур
27 июня 2019, четверг. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 – Мартынович – 45+1
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