Сёмин: «Локомотиву» нужны игроки, которые приносят результат

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о новичках своей команды, а также высказался по ситуации с будущим голкипера Маринато Гилерме и необходимости усиления состава.
«Живоглядова мы знаем по российскому чемпионату, а по Мурило мне сложно говорить. Он прошёл наше физическое тестирование, мы получили медицинские данные о его состоянии. Исходя из этого составим ему тренировочную программу.
Гильерме является нашей хорошей историей. Он 12 лет служит клубу верой и правдой. Он силён, является членом национальной сборной. Нам нужно сделать всё, чтобы его оставить.
У нас много изменений в составе. Ещё не ясна ситуация с Фернандешем. Нам нужны ключевые пополнения. Нужны игроки, которые приносят результат», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».
- 27 июня 2019
-
21:57
-
21:53
-
21:46
-
21:30
-
21:27
-
21:10
-
21:05
-
20:57
-
20:51
-
20:40
-
20:36
-
20:12
-
20:07
-
19:57
-
19:52
-
19:37
-
19:35
-
19:24
-
18:54
-
18:48
-
18:42
-
18:38
-
18:30
-
18:14
-
18:14
-
18:09
-
17:48
-
17:47
-
17:30
-
17:30
-
17:17
-
16:58
-
16:40
-
16:39
-
16:30