Сёмин: «Локомотиву» нужны игроки, которые приносят результат

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о новичках своей команды, а также высказался по ситуации с будущим голкипера Маринато Гилерме и необходимости усиления состава.

«Живоглядова мы знаем по российскому чемпионату, а по Мурило мне сложно говорить. Он прошёл наше физическое тестирование, мы получили медицинские данные о его состоянии. Исходя из этого составим ему тренировочную программу.

Гильерме является нашей хорошей историей. Он 12 лет служит клубу верой и правдой. Он силён, является членом национальной сборной. Нам нужно сделать всё, чтобы его оставить.

У нас много изменений в составе. Ещё не ясна ситуация с Фернандешем. Нам нужны ключевые пополнения. Нужны игроки, которые приносят результат», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».