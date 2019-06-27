Сборная Германии стала первым финалистом Евро-2019 U21

Завершился полуфинальный матч молодёжного чемпионата Европы между сборными Германии и Румынии. Встреча проходила в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Победу в игре одержали немцы со счётом 4:2.
Счёт в матче на 21-й минуте открыл Надим Амири. Через пять минут Георге Пушкаш восстановил паритет. На 44-й минуте он же, реализовав пенальти, вывел румын вперёд. На 51-й минуте 11-метровый удар был назначен уже в пользу немецкой команды. Джан-Лука Вальдшмидт его уверенно реализовал и сравнял счёт. Вырвать победу сборной Германии удалось на 90-й минуте — Вальдшмидт оформил дубль. На 90+4-й минуте Амири установил окончательный счёт матча. Игру румынская команда завершала в меньшинстве — с поля на 90+2-й минуте был удалён Александру Пашкану.
В другом полуфинале встретятся сборные Испании и Франции.
- 27 июня 2019
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