Навас, скорее всего, останется в «Реале»

Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас, вероятнее всего, не покинет стан сливочных в это летнее трансферное окно. Сейчас у 32-летнего футболиста нет подходящих предложений, сообщает AS.

Ранее Навасом интересовались «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», но оба клуба больше не рассматривают вариант с покупкой игрока. В услугах Кейлора была заинтересована также «Бенфика», однако португальцы не смогли договориться с ним о зарплате.

По информации СМИ, боссы «Реала» уведомили Наваса, что готовы с ним расстаться. В ответ костариканец попросил отпустить его бесплатно, чтобы он смог договориться с новым клубом о личном контракте с окладом в размере € 7 млн в год, что на € 2 млн больше, чем он сейчас получает на «Сантьяго Бернабеу».