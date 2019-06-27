Навас, скорее всего, останется в «Реале»
Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас, вероятнее всего, не покинет стан сливочных в это летнее трансферное окно. Сейчас у 32-летнего футболиста нет подходящих предложений, сообщает AS.
Ранее Навасом интересовались «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», но оба клуба больше не рассматривают вариант с покупкой игрока. В услугах Кейлора была заинтересована также «Бенфика», однако португальцы не смогли договориться с ним о зарплате.
По информации СМИ, боссы «Реала» уведомили Наваса, что готовы с ним расстаться. В ответ костариканец попросил отпустить его бесплатно, чтобы он смог договориться с новым клубом о личном контракте с окладом в размере € 7 млн в год, что на € 2 млн больше, чем он сейчас получает на «Сантьяго Бернабеу».
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