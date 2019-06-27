«Ювентус» готов платить Буффону € 2,5 млн в год

Итальянский голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может вернуться в «Ювентус», сообщает Tuttosport.
По информации источника, «старая синьора» заинтересована в подписании контракта с 41-летним вратарём и готова заплатить ему за год сотрудничества € 2,5 млн. В «Ювентусе» Буффона видят в качестве дублёра Войцеха Щенсны.
41-летний Буффон достанется «Ювентусу» бесплатно, так как его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня этого года. В завершившемся сезоне Буффон сыграл 25 матчей на клубном уровне, в которых он пропустил 25 голов. С командой вратарь стал чемпионом Франции.
Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.
- 27 июня 2019
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