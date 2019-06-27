«Вильярреал» согласился продать Черышева «Валенсии» за € 5 млн

«Вильярреал» и «Валенсия» согласовали трансфер российского вингера Дениса Черышева, утверждает Marca.

По информации источника, «летучие мыши» могли выкупить контракт 28-летнего игрока по истечению срока аренды за € 7 млн. Однако «Валенсии» удалось договориться с «Вильярреалом» о снижении суммы трансфера до € 5 млн. В «жёлтой субмарине» не рассчитывали в новом сезоне на россиянина, поэтому решили принять предложение.

Напомним, Черышев выступал за «Валенсию» в минувшем сезоне на правах аренды. Футболист провёл за «летучих мышей» 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач в турнирах на клубном уровне. Его контракт с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2021 года. В настоящее время вингер восстанавливается после травмы колена.