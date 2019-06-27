Сенегал с Мане уступил Алжиру с Марезом в матче Кубка африканских наций
Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Сенегала и Алжира. Встреча проходила на стадионе «30 июня» в Каире. Победу в игре со счётом 1:0 одержали алжирцы.
Единственный гол в матче был забит на 49-й минуте — автором забитого мяча стал форвард алжирской команды Юсеф Белайли, результативная передача на счету хавбека Софьяна Фегули. В составе обеих сборных играли их главные звёзды — Садио Мане и Рияд Марез.
Победа позволила Алжиру единолично возглавить турнирную таблицу группы C, команда Джамеля Бельмади набрала 6 очков в двух играх. Три очка имеет в активе сборная Сенегала. Танзания и Кения, которые свой матч 2-го тура сыграют сегодня, очков пока не набрали.
Кубок африканских наций. Группа C. 2-й тур
27 июня 2019, четверг. 20:00 МСК
Сенегал
0 : 1
Алжир
0:1 – Белайли – 49
Кубок африканских наций. Группа B. 2-й тур
27 июня 2019, четверг. 17:30 МСК
Мадагаскар
1 : 0
Бурунди
1:0 – Илаймахаритра – 76
Марез, зарабатывающий свыше € 10 млн в год, судился с няней из-за € 4 тыс.
- 27 июня 2019
-
23:24
-
23:21
-
23:04
-
22:57
-
22:32
-
22:20
-
22:17
-
22:11
-
22:02
-
21:57
-
21:53
-
21:46
-
21:30
-
21:27
-
21:10
-
21:05
-
20:57
-
20:51
-
20:40
-
20:36
-
20:12
-
20:07
-
19:57
-
19:52
-
19:37
-
19:35
-
19:24
-
18:54
-
18:48
-
18:42
-
18:38
-
18:30
-
18:14
-
18:14
-
18:09
Партнерский контент