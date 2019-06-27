Сенегал с Мане уступил Алжиру с Марезом в матче Кубка африканских наций

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Сенегала и Алжира. Встреча проходила на стадионе «30 июня» в Каире. Победу в игре со счётом 1:0 одержали алжирцы.

Единственный гол в матче был забит на 49-й минуте — автором забитого мяча стал форвард алжирской команды Юсеф Белайли, результативная передача на счету хавбека Софьяна Фегули. В составе обеих сборных играли их главные звёзды — Садио Мане и Рияд Марез.

Победа позволила Алжиру единолично возглавить турнирную таблицу группы C, команда Джамеля Бельмади набрала 6 очков в двух играх. Три очка имеет в активе сборная Сенегала. Танзания и Кения, которые свой матч 2-го тура сыграют сегодня, очков пока не набрали.