Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сенегал с Мане уступил Алжиру с Марезом в матче Кубка африканских наций

Сенегал с Мане уступил Алжиру с Марезом в матче Кубка африканских наций
Футбол / Прочие турниры 0

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Сенегала и Алжира. Встреча проходила на стадионе «30 июня» в Каире. Победу в игре со счётом 1:0 одержали алжирцы.

Единственный гол в матче был забит на 49-й минуте — автором забитого мяча стал форвард алжирской команды Юсеф Белайли, результативная передача на счету хавбека Софьяна Фегули. В составе обеих сборных играли их главные звёзды — Садио Мане и Рияд Марез.

Победа позволила Алжиру единолично возглавить турнирную таблицу группы C, команда Джамеля Бельмади набрала 6 очков в двух играх. Три очка имеет в активе сборная Сенегала. Танзания и Кения, которые свой матч 2-го тура сыграют сегодня, очков пока не набрали.

Кубок африканских наций. Группа C. 2-й тур
27 июня 2019, четверг. 20:00 МСК
Сенегал
0 : 1
Алжир
0:1 – Белайли – 49
Кубок африканских наций. Группа B. 2-й тур
27 июня 2019, четверг. 17:30 МСК
Мадагаскар
1 : 0
Бурунди
1:0 – Илаймахаритра – 76
Марез, зарабатывающий свыше € 10 млн в год, судился с няней из-за € 4 тыс.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент