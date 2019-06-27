Сафонов — о матче с ЦСКА: пропустить особой возможности не было

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче Кубка Париматч Премьер.

«Жара? Честно говоря, когда приехали, то думали, что будет хуже. Солнце было, но потом вышли тучки, а то было бы совсем невыносимо. Что касается игры, то это первый матч, мы вышли почувствовать командные взаимодействия, и это удалось. Матч с «Ростовом» в час дня? Ну а что делать — будем готовы. По моментам особо ничего не выделю, но пропустить особой возможности не было.

На сборах как у нас, так и у ЦСКА много молодых, которые хотят доказать всё, остаться в основе, поэтому рубятся. Тяжело сказать, у кого было преимущество и было ли оно, нужно смотреть повторы. В первом тайме было преимущество, во втором упустили.

На каждый матч мы выходим выигрывать. Нельзя сказать, что мы приехали не выигрывать турнир, это неправильно. Понятно, что будем стараться выигрывать каждую игру, но помимо этого, перед нами стоят другие задачи, стараемся их выполнять.

Своеобразный ввод мяча в игру рукой? Это элемент, который, может, раз или два в матче получится и приведёт к моменту. У меня это получается, пользуюсь, сегодня старался поработать над этим», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.