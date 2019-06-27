Сафонов: к сборной пока не готов, сравнений с Акинфеевым не слушаю

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, как он относится к сравнениям с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Акинфеев — хороший, опытный вратарь. Многое можно у него взять. Самое главное — спокойствие и уверенность. Этого мне не хватает по сравнению с ним. Не ставлю целью сейчас попасть в сборную, должен попасть туда, когда буду готов, но пока я не готов к этому — нужно усовершенствоваться. Сравнения с Игорем? Я этого не слушаю», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Сегодня, 27 мая, «Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в матче международного турнира в Австрии. Сафонов и Акинфеев отыграли встречу полностью. Единственный гол в игре забил защитник «Краснодара» Александр Мартынович.