Галицкий с Черчесовым и окровавленный Васин. Фото с матча «Краснодар» — ЦСКА

Сегодня, 27 июня, в Пёллау на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер «Краснодар» встречался с московским ЦСКА. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «быков».



Единственный гол в игре был забит на 45+1-й минуте. Вандерсон выполнил навес с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда защитник «Краснодара» Александр Мартынович пробил головой точно в угол ворот.



Лучшие кадры с матча «Краснодар» — ЦСКА — в фоторепортаже Сергея Киврина.