Галицкий с Черчесовым и окровавленный Васин. Фото с матча «Краснодар» — ЦСКА
Сегодня, 27 июня, в Пёллау на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер «Краснодар» встречался с московским ЦСКА. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «быков».
Единственный гол в игре был забит на 45+1-й минуте. Вандерсон выполнил навес с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда защитник «Краснодара» Александр Мартынович пробил головой точно в угол ворот.
Лучшие кадры с матча «Краснодар» — ЦСКА — в фоторепортаже Сергея Киврина.
- 27 июня 2019
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