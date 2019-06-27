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Галицкий с Черчесовым и окровавленный Васин. Фото с матча «Краснодар» — ЦСКА

Галицкий с Черчесовым и окровавленный Васин. Фото с матча «Краснодар» — ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 27 июня, в Пёллау на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер «Краснодар» встречался с московским ЦСКА. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «быков».

Единственный гол в игре был забит на 45+1-й минуте. Вандерсон выполнил навес с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда защитник «Краснодара» Александр Мартынович пробил головой точно в угол ворот.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — ЦСКА — в фоторепортаже Сергея Киврина.

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