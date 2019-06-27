Ткачёв подписал с тульским «Арсеналом» двухлетний контракт
Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о заключении соглашения с полузащитником Сергеем Ткачёвым. Договор рассчитан до 30 июня 2021 года.
Напомним, «Чемпионат» первым сообщил о выкупе «Арсеналом» контракта Ткачёва у московского ЦСКА.
Сергей провёл минувший сезон в «Арсенале» на правах аренды. Всего в тульской команде он принял участие в 30 матчах. В активе 30-летнего игрока 5 забитых мячей и 9 результативных передач. Он помог «оружейникам» занять 6-е место в Российской Премьер-Лиге и пробиться в Лигу Европы.
Ранее Ткачёв выступал также за «Крылья Советов», «Кубань», московский «Локомотив», «Севастополь», «Урал», харьковский «Металлист» и ФЦШ-73.
Посмотреть список летних трансферов клубов РПЛ можно на «Чемпионате».
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- 27 июня 2019
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