Ткачёв подписал с тульским «Арсеналом» двухлетний контракт

Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о заключении соглашения с полузащитником Сергеем Ткачёвым. Договор рассчитан до 30 июня 2021 года.

Напомним, «Чемпионат» первым сообщил о выкупе «Арсеналом» контракта Ткачёва у московского ЦСКА.

Сергей провёл минувший сезон в «Арсенале» на правах аренды. Всего в тульской команде он принял участие в 30 матчах. В активе 30-летнего игрока 5 забитых мячей и 9 результативных передач. Он помог «оружейникам» занять 6-е место в Российской Премьер-Лиге и пробиться в Лигу Европы.

Ранее Ткачёв выступал также за «Крылья Советов», «Кубань», московский «Локомотив», «Севастополь», «Урал», харьковский «Металлист» и ФЦШ-73.

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