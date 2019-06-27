Футболисты, устроившие антироссийскую акцию, четыре месяца не получают зарплату

Украинский полузащитник «Торпедо» (Кутаиси) Амбросий Чачуа сообщил, что был вынужден покинуть клуб из-за серьёзных проблем с финансированием. По его словам, футболисты уже четыре месяца не получают денег.

«В клубе начались серьёзные финансовые проблемы. Четыре месяца не платили зарплату, что и стало главной причиной моего решение покинуть грузинский клуб. Контракт с „Торпедо“ разорвал, поэтому пребываю в статусе свободного агента. Долги? Обещают погасить. Сейчас юристы занимаются этим вопросом. Время покажет, как всё завершится», — цитирует Чачуа Footboom.

Ранее игроки «Торпедо» и ещё нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси. Футболисты команды из Кутаиси появились на поле в чёрных майках с надписями, утверждавшими, что Россия оккупировала часть территории Грузии.